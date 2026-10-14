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Index im Blick

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich schwächer

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich schwächer

Der ATX Prime wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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BAWAG
167.70 EUR -3.50 EUR -2.04 %
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Erste Group Bank AG
110.50 EUR 0.60 EUR 0.55 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR 0.35 EUR 1.19 %
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Lenzing AG
11.08 EUR 0.34 EUR 3.17 %
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OMV AG
74.15 EUR 1.60 EUR 2.21 %
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Raiffeisen
56.30 EUR -0.55 EUR -0.97 %
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Rosenbauer
61.80 EUR 0.20 EUR 0.32 %
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Semperit AG Holding
19.60 EUR 0.40 EUR 2.08 %
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UNIQA Insurance AG
17.26 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Verbund AG
66.80 EUR 0.90 EUR 1.37 %
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Wienerberger AG
15.68 EUR 0.30 EUR 1.95 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,250.27 EUR -2.55 EUR -0.08 %
News | Analysen

Der ATX Prime schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 3.250,27 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3.252,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.252,82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.271,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3.239,31 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,14 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.319,37 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 3.198,48 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Stand von 2.342,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 22,28 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,92 Prozent auf 2,18 EUR), Lenzing (+ 4,51 Prozent auf 11,12 EUR), AMAG (+ 2,47 Prozent auf 29,00 EUR), Wienerberger (+ 1,90 Prozent auf 15,57 EUR) und Rosenbauer (+ 1,64 Prozent auf 62,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil UNIQA Insurance (-2,09 Prozent auf 16,90 EUR), Semperit (-2,04 Prozent auf 19,20 EUR), Raiffeisen (-1,40 Prozent auf 56,50 EUR), BAWAG (-1,23 Prozent auf 168,20 EUR) und Verbund (-1,04 Prozent auf 66,40 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 531.276 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,613 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,45 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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