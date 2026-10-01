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ATX Prime-Entwicklung

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Der ATX Prime verliert derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
198.80 EUR -4.70 EUR -2.31 %
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DO & CO
185.00 EUR -0.80 EUR -0.43 %
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Erste Group Bank AG
118.10 EUR -3.80 EUR -3.12 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.60 EUR -0.45 EUR -1.55 %
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Frequentis
66.40 EUR 3.00 EUR 4.73 %
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Lenzing AG
18.64 EUR -1.86 EUR -9.07 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
70.30 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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OMV AG
70.50 EUR -0.45 EUR -0.63 %
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Polytec
5.76 EUR 0.06 EUR 1.05 %
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UBM Development AG
16.55 EUR -0.15 EUR -0.90 %
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UNIQA Insurance AG
17.88 EUR -0.28 EUR -1.54 %
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Wienerberger AG
16.93 EUR -0.24 EUR -1.40 %
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ZUMTOBEL AG
4.11 EUR 0.05 EUR 1.23 %
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Indizes
ATX Prime
3,325.80 EUR -37.01 EUR -1.1 %
News | Analysen

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 1,21 Prozent auf 3.322,06 Punkte nach. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 3.360,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3.362,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.360,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.284,83 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,34 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 3.321,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.142,14 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 2.349,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,98 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 203,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,72 Prozent auf 4,19 EUR), Polytec (+ 0,70 Prozent auf 5,74 EUR), Wienerberger (+ 0,59 Prozent auf 17,16 EUR) und DO (+ 0,21 Prozent auf 187,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-8,17 Prozent auf 19,10 EUR), UBM Development (-3,85 Prozent auf 16,25 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 17,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,55 Prozent auf 68,90 EUR) und Frequentis (-2,40 Prozent auf 65,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 212.119 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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