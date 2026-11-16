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Wiener Börse-Handel im Fokus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Verluste

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Verluste

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
120.60 EUR -4.00 EUR -3.21 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.30 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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FACC AG
13.50 EUR -0.20 EUR -1.46 %
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Flughafen Wien AG
51.00 EUR 0.20 EUR 0.39 %
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Frequentis
66.00 EUR 1.90 EUR 2.96 %
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Lenzing AG
11.12 EUR -0.10 EUR -0.89 %
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OMV AG
73.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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PORR AG
33.40 EUR 0.35 EUR 1.06 %
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Rosenbauer
57.20 EUR -0.60 EUR -1.04 %
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Warimpex
0.43 EUR -0.04 EUR -7.97 %
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Wienerberger AG
16.32 EUR -0.18 EUR -1.09 %
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Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
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ZUMTOBEL AG
3.91 EUR -0.01 EUR -0.26 %
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Indizes
ATX Prime
3,252.95 EUR -8.19 EUR -0.25 %
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Am Montag steht der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent im Minus bei 3.256,14 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 3.261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.261,14 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.248,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.263,60 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.219,68 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3.316,35 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.411,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,50 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 11,06 Prozent auf 70,30 EUR), PORR (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,27) Prozent auf 4,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 51,20 EUR) und FACC (+ 1,04 Prozent auf 13,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Rosenbauer (-3,45 Prozent auf 56,00 EUR), AT S (AT&S) (-3,08 Prozent auf 119,60 EUR), Wolford (-2,00 Prozent auf 1,96 EUR) und Lenzing (-1,97 Prozent auf 10,92 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 100.422 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,021 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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