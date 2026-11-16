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ATX Prime-Entwicklung

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich zum Start leichter

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zeigt sich zum Start leichter

Der ATX Prime im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
20.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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DO & CO
229.00 EUR -2.00 EUR -0.87 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.30 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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Frequentis
66.00 EUR 1.90 EUR 2.96 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.60 EUR -0.02 EUR -0.55 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
74.90 EUR 0.30 EUR 0.40 %
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OMV AG
73.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Polytec
4.09 EUR -0.04 EUR -0.97 %
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PORR AG
33.00 EUR -0.05 EUR -0.15 %
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Semperit AG Holding
17.05 EUR -0.25 EUR -1.45 %
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UBM Development AG
14.40 EUR -0.30 EUR -2.04 %
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voestalpine AG
36.74 EUR -0.34 EUR -0.92 %
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Warimpex
0.43 EUR -0.04 EUR -7.97 %
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Indizes
ATX Prime
3,258.59 EUR -2.55 EUR -0.08 %
News | Analysen

Am Montag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,37 Prozent auf 3.248,94 Punkte nach. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 3.261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.261,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.263,17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.248,42 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 3.219,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der ATX Prime bei 3.316,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2.411,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 22,23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 5,21 Prozent auf 66,60 EUR), UBM Development (+ 1,03 Prozent auf 14,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,10 EUR), DO (+ 0,43 Prozent auf 231,50 EUR) und PORR (+ 0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-7,97 Prozent auf 0,43 EUR), Semperit (-3,82 Prozent auf 16,35 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 4,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 75,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,66 Prozent auf 3,56 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19.116 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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