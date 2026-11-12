Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels schwächer

ATX Prime-Entwicklung

12.11.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,62 Prozent auf 3.283,32 Punkte nach. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 3.303,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3.303,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.303,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.282,92 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,94 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 3.243,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.304,63 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 2.448,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,52 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit ZUMTOBEL (+ 1,27 Prozent auf 4,00 EUR), Lenzing (+ 1,24 Prozent auf 11,44 EUR), Telekom Austria (+ 0,45 Prozent auf 8,94 EUR), Vienna Insurance (+ 0,39 Prozent auf 77,10 EUR) und Rosenbauer (+ 0,32 Prozent auf 63,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-25,00 Prozent auf 1,62 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,00 Prozent auf 3,60 EUR), Polytec (-3,49 Prozent auf 4,15 EUR), Warimpex (-3,04 Prozent auf 0,45 EUR) und STRABAG SE (-2,00 Prozent auf 108,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104.159 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,721 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net