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Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Minus

27.03.26 09:28 Uhr
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Minus | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
ATX Prime
2.642,8 PKT -21,1 PKT -0,79%
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 2.656,67 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 2.664,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.663,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.668,77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.653,38 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 3,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 2.604,50 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Wert von 2.139,84 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,056 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2.907,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 2,30 Prozent auf 17,80 EUR), Flughafen Wien (+ 1,96 Prozent auf 52,00 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,71 Prozent auf 14,20 EUR), BAWAG (+ 0,47 Prozent auf 128,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,15 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Addiko Bank (-8,18 Prozent auf 24,70 EUR), Wolford (-7,04 Prozent auf 2,64 EUR), PORR (-2,32 Prozent auf 33,75 EUR), Polytec (-2,30 Prozent auf 3,40 EUR) und Lenzing (-1,84 Prozent auf 24,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Semperit-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31.053 Aktien gehandelt. Mit 36,568 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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