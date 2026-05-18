DAX24.496 +0,8%Est505.875 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,4%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.305 +0,5%Euro1,1636 -0,2%Öl110,5 +0,7%Gold4.552 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt offenbar geplanten Angriff auf Iran ab: DAX baut Gewinne aus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- China empfängt Putin -- Micron, AIXTRON, Gerresheimer im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro
AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX Prime-Entwicklung

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start mit Abgaben

19.05.26 09:27 Uhr
Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start mit Abgaben | finanzen.net

Der ATX Prime verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27,70 EUR 0,10 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
105,00 EUR 1,00 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
95,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
70,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
8,95 EUR -0,20 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
63,95 EUR 1,35 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
46,00 EUR -0,40 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rosenbauer
58,60 EUR -0,80 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
10,04 EUR 0,02 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
61,85 EUR 0,90 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Wienerberger AG
22,56 EUR -0,24 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,48 EUR 0,08 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,55 EUR 0,06 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.904,6 PKT -1,2 PKT -0,04%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 2.903,68 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.906,53 Zählern und damit 0,028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.905,73 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2.907,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.898,18 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 2.947,17 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2.877,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2.228,23 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,24 Prozent nach oben. 2.973,28 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,12 Prozent auf 3,60 EUR), Verbund (+ 1,04 Prozent auf 63,15 EUR), Wienerberger (+ 0,89 Prozent auf 22,56 EUR) und Frequentis (+ 0,86 Prozent auf 70,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 9,50 EUR), Telekom Austria (-1,70 Prozent auf 9,82 EUR), Warimpex (-1,63 Prozent auf 0,48 EUR) und AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 103,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 17.422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,675 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen