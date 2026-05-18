Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Start mit Abgaben

ATX Prime-Entwicklung

Der ATX Prime verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,07 Prozent auf 2.903,68 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.906,53 Zählern und damit 0,028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.905,73 Punkte).

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2.907,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.898,18 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 2.947,17 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2.877,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der ATX Prime mit 2.228,23 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,24 Prozent nach oben. 2.973,28 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AMAG (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,12 Prozent auf 3,60 EUR), Verbund (+ 1,04 Prozent auf 63,15 EUR), Wienerberger (+ 0,89 Prozent auf 22,56 EUR) und Frequentis (+ 0,86 Prozent auf 70,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,25 Prozent auf 2,56 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 9,50 EUR), Telekom Austria (-1,70 Prozent auf 9,82 EUR), Warimpex (-1,63 Prozent auf 0,48 EUR) und AT S (AT&S) (-1,53 Prozent auf 103,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 17.422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,675 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net