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Kursentwicklung

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Freitagnachmittag ab

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt am Freitagnachmittag ab

Der ATX zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
164.00 EUR 2.20 EUR 1.36 %
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DO & CO
208.50 EUR -5.50 EUR -2.57 %
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Erste Group Bank AG
110.40 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.50 EUR 0.15 EUR 0.49 %
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Lenzing AG
12.06 EUR -0.34 EUR -2.74 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
64.50 EUR -6.10 EUR -8.64 %
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OMV AG
71.00 EUR -0.95 EUR -1.32 %
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Österreichische Post AG
31.80 EUR -0.10 EUR -0.31 %
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Verbund AG
71.40 EUR -2.20 EUR -2.99 %
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voestalpine AG
41.04 EUR -0.36 EUR -0.87 %
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Wienerberger AG
17.59 EUR -0.54 EUR -2.98 %
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Indizes
ATX
6,461.52 EUR -49.88 EUR -0.77 %
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Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr 0,80 Prozent auf 6.459,18 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 188,392 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 6.506,47 Punkte an der Kurstafel, nach 6.511,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.532,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.416,85 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,617 Prozent nach oben. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 6.792,23 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 6.744,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.767,33 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,69 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit BAWAG (+ 0,74 Prozent auf 163,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR), Erste Group Bank (+ 0,44 Prozent auf 112,90 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 30,65 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 214,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-3,72 Prozent auf 72,55 EUR), voestalpine (-2,69 Prozent auf 40,46 EUR), OMV (-2,68 Prozent auf 70,80 EUR), Wienerberger (-2,42 Prozent auf 17,34 EUR) und Lenzing (-2,28 Prozent auf 12,02 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 315.432 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,079 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat mit 7,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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