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Wiener Börse-Handel im Fokus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht Verluste

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht Verluste

Der ATX fällt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
161.00 EUR -11.20 EUR -6.50 %
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CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
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DO & CO
192.20 EUR -5.60 EUR -2.83 %
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Erste Group Bank AG
108.80 EUR -1.00 EUR -0.91 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
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Lenzing AG
10.50 EUR -0.02 EUR -0.19 %
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OMV AG
74.45 EUR 0.25 EUR 0.34 %
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Österreichische Post AG
30.85 EUR -0.25 EUR -0.80 %
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Palfinger AG
26.90 EUR -0.30 EUR -1.10 %
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STRABAG SE
99.30 EUR -2.10 EUR -2.07 %
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Vienna Insurance
67.10 EUR -0.20 EUR -0.30 %
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Indizes
ATX
6,425.71 EUR -80.83 EUR -1.24 %
News | Analysen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:06 Uhr um 1,32 Prozent schwächer bei 6.420,59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187,261 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 6.506,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6.506,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.506,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.408,51 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6.798,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6.396,80 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 4.612,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 19,97 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 7.043,27 Punkte. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 68,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,24 Prozent auf 21,00 EUR), DO (+ 0,10 Prozent auf 196,20 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,52 EUR) und OMV (-0,20 Prozent auf 74,25 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,45 Prozent auf 163,00 EUR), STRABAG SE (-2,65 Prozent auf 99,10 EUR), Palfinger (-2,21 Prozent auf 26,50 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,55 EUR) und Erste Group Bank (-1,81 Prozent auf 108,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85.390 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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