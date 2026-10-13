Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht zum Start Abschläge

Index-Performance im Fokus

13.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX am Morgen.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 6.598,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,670 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,155 Prozent leichter bei 6.599,50 Punkten, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.621,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6.593,00 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 6.885,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der ATX noch bei 6.464,30 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 4.729,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,82 Prozent auf 110,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), OMV (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,23 Prozent auf 17,12 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19.251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Mit 6,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net