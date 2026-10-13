DAX 25.437 +0,6%ESt50 6.218 +0,3%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.615 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,6%Gold 4.186 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht zum Start Abschläge

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht zum Start Abschläge

So bewegt sich der ATX am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.10 EUR 0.40 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
AT & S (AT&S)
209.50 EUR -9.50 EUR -4.34 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
170.90 EUR 3.50 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
20.75 EUR -0.45 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
11.30 EUR -0.08 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
66.70 EUR 1.70 EUR 2.62 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.40 EUR 0.05 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.75 EUR -0.10 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
17.28 EUR 0.08 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
15.35 EUR -0.03 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,646.25 EUR 36.49 EUR 0.55 %
News | Analysen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 6.598,27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,670 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,155 Prozent leichter bei 6.599,50 Punkten, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.621,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6.593,00 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 6.885,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der ATX noch bei 6.464,30 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 4.729,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,82 Prozent auf 110,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), OMV (-0,62 Prozent auf 72,10 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,23 Prozent auf 17,12 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19.251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Mit 6,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.