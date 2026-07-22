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Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
171.40 EUR -11.20 EUR -6.13 %
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Erste Group Bank AG
114.80 EUR -1.30 EUR -1.12 %
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OMV AG
64.90 EUR 1.00 EUR 1.56 %
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Österreichische Post AG
32.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Palfinger AG
32.70 EUR 0.10 EUR 0.31 %
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Raiffeisen
54.80 EUR 0.65 EUR 1.20 %
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Schoeller-Bleckmann
32.30 EUR 0.20 EUR 0.62 %
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STRABAG SE
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Verbund AG
59.25 EUR -0.25 EUR -0.42 %
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Vienna Insurance
65.30 EUR -0.80 EUR -1.21 %
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Wienerberger AG
20.40 EUR -0.32 EUR -1.54 %
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Indizes
ATX
6,459.21 EUR -68.95 EUR -1.06 %
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Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,06 Prozent tiefer bei 6.459,21 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181,824 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,058 Prozent auf 6.531,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.528,16 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.408,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6.532,59 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6.545,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.813,69 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 4.510,94 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,69 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 58,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 32,70 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 59,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 168,40 EUR), Wienerberger (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,92 Prozent auf 31,60 EUR), STRABAG SE (-2,54 Prozent auf 84,30 EUR) und Lenzing (-2,51 Prozent auf 25,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 667.276 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45,172 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura