Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter

Index im Fokus

23.07.26 17:57 Uhr

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,06 Prozent tiefer bei 6.459,21 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181,824 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,058 Prozent auf 6.531,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.528,16 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.408,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6.532,59 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 6.545,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.813,69 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 4.510,94 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,69 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 3,66 Prozent auf 58,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 32,70 EUR), Verbund (-0,08 Prozent auf 59,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,15 Prozent auf 65,50 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,18 Prozent auf 168,40 EUR), Wienerberger (-4,23 Prozent auf 20,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,92 Prozent auf 31,60 EUR), STRABAG SE (-2,54 Prozent auf 84,30 EUR) und Lenzing (-2,51 Prozent auf 25,20 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 667.276 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45,172 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net