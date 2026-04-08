Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Handelsstart leichter

ATX aktuell

Der ATX kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 5.653,75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 163,976 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5.655,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5.655,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.662,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.641,08 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3,61 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.452,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der ATX einen Stand von 5.403,24 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 3.715,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,64 Prozent. Bei 5.856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 0,97 Prozent auf 25,95 EUR), Österreichische Post (+ 0,83 Prozent auf 36,45 EUR), DO (+ 0,65 Prozent auf 184,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,61 Prozent auf 99,65 EUR) und Wienerberger (+ 0,41 Prozent auf 24,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Palfinger (-3,95 Prozent auf 35,30 EUR), OMV (-1,49 Prozent auf 59,65 EUR), Lenzing (-1,46 Prozent auf 23,55 EUR), AT S (AT&S) (-1,41 Prozent auf 63,10 EUR) und PORR (-1,12 Prozent auf 39,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 12.712 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 38,918 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net