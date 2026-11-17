Index im Blick

Der ATX fiel zum Handelsschluss.

Letztendlich verlor der ATX im Wiener Börse-Handel 1,65 Prozent auf 6.521,88 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 194,070 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 6.631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 6.631,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.631,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.521,73 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 6.557,32 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 6.701,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4.820,59 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,86 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7.043,27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,35 Prozent auf 75,00 EUR), Wienerberger (+ 0,74 Prozent auf 16,33 EUR), CA Immobilien (+ 0,24) Prozent auf 20,90 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 229,00 EUR) und PORR (-0,30 Prozent auf 33,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,24 Prozent auf 113,40 EUR), Andritz (-2,99 Prozent auf 81,00 EUR), Palfinger (-2,73 Prozent auf 26,75 EUR), Verbund (-2,50 Prozent auf 70,20 EUR) und UNIQA Insurance (-2,24 Prozent auf 18,36 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 348.519 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net