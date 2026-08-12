Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

ATX-Performance im Blick

19.08.26 17:57 Uhr

Der ATX verlor am Abend an Boden.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent tiefer bei 6.592,91 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 187,280 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 6.641,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6.642,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.587,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.670,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 2,09 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.364,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5.836,92 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Wert von 4.848,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23,19 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.780,42 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 1,48 Prozent auf 68,55 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,80 EUR), Andritz (+ 0,63 Prozent auf 80,00 EUR) und PORR (+ 0,40 Prozent auf 37,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-3,69 Prozent auf 60,05 EUR), Vienna Insurance (-2,38 Prozent auf 69,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR), Wienerberger (-2,24 Prozent auf 19,21 EUR) und Erste Group Bank (-1,90 Prozent auf 119,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 761.324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,508 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net