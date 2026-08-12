Anleger in Wien halten sich zurück: So entwickelt sich der ATX Prime mittags

ATX Prime-Performance

19.08.26 12:25 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der ATX Prime aktuell.

Um 12:09 Uhr gibt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,15 Prozent auf 3.263,90 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 3.268,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3.268,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.271,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.255,37 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 1,58 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.136,85 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.888,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der ATX Prime bei 2.425,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 22,79 Prozent nach oben. Bei 3.337,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Flughafen Wien (+ 3,57 Prozent auf 52,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,95 Prozent auf 153,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,77 Prozent auf 4,02 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und CPI Europe (+ 1,19 Prozent auf 15,34 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil FACC (-3,94 Prozent auf 16,10 EUR), Wienerberger (-2,65 Prozent auf 19,13 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,85 Prozent auf 79,40 EUR), Wolford (-1,74 Prozent auf 2,26 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 4,71 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 217.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net