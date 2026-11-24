Index im Blick

Der SLI gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Am Dienstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,20 Prozent tiefer bei 2.364,59 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2.373,13 Punkten, nach 2.369,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.361,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.375,59 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.325,30 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 2.314,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2.040,27 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.443,50 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Swisscom (+ 1,14 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (+ 0,93 Prozent auf 152,20 CHF), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF), Straumann (+ 0,83 Prozent auf 109,00 CHF) und Schindler (+ 0,62 Prozent auf 291,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,99 Prozent auf 221,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,58 Prozent auf 67,24 CHF), Sandoz (-1,52 Prozent auf 81,74 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 185,15 CHF) und Julius Bär (-0,87 Prozent auf 63,66 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 620.735 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,57 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net