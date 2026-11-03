DAX 25.849 -0,5%ESt50 6.152 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,28 +2,1%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 69.153 +0,9%Euro 1,1178 -0,1%Öl 105,1 +0,3%Gold 3.926 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SLI aktuell

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter

Der SLI zeigt sich aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
65.38 EUR 0.14 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Amrize
37.97 EUR 0.75 EUR 2.02 %
Charts | News | Analysen
Galderma
204.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
620.00 EUR -3.40 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Helvetia Baloise Holding AG
240.40 EUR 4.80 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,405.00 EUR 205.00 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
83.92 EUR -0.72 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
144.44 EUR -0.06 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
705.20 EUR 4.40 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.15 EUR 5.15 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Sonova AG
301.30 EUR -4.70 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,051.00 EUR 2.00 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
168.00 EUR 1.35 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Swisscom AG
750.00 EUR -10.00 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.21 EUR 0.57 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,375.48 CHF -5.25 CHF -0.22 %
News | Analysen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 2.375,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,532 Prozent schwächer bei 2.368,07 Punkten in den Handel, nach 2.380,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.364,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.378,99 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.297,51 Punkte. Der SLI stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2.008,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,42 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.382,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,23 Prozent auf 8.610,00 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 708,50 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,64 Prozent auf 221,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Sonova (-2,45 Prozent auf 278,20 CHF), Galderma (-1,85 Prozent auf 187,95 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 77,44 CHF) und Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 597.330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 351,228 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.