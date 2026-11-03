Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter

SLI aktuell

03.11.26 12:25 Uhr

Der SLI zeigt sich aktuell im Minus.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 2.375,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,532 Prozent schwächer bei 2.368,07 Punkten in den Handel, nach 2.380,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2.364,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.378,99 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2.297,51 Punkte. Der SLI stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2.008,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,42 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.382,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,23 Prozent auf 8.610,00 CHF), Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 708,50 CHF), Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,64 Prozent auf 221,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Sonova (-2,45 Prozent auf 278,20 CHF), Galderma (-1,85 Prozent auf 187,95 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 77,44 CHF) und Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 597.330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 351,228 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net