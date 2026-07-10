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SLI-Kursverlauf

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
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Holcim AG
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Logitech S.A.
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Nestlé SA (Nestle)
89.71 EUR -0.66 EUR -0.73 %
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Partners Group AG
737.40 EUR 9.20 EUR 1.26 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
363.05 EUR -2.75 EUR -0.75 %
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Sika AG
174.15 EUR -1.10 EUR -0.63 %
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Swiss Re AG
142.55 EUR 1.25 EUR 0.88 %
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Swisscom AG
665.00 EUR 5.00 EUR 0.76 %
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UBS
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VAT
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Zurich Insurance AG (Zürich)
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Indizes
SLI
2,280.79 CHF -2.49 CHF -0.11 %
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Am Montag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,06 Prozent schwächer bei 2.281,86 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,054 Prozent auf 2.282,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.283,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.284,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.281,58 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der SLI bei 2.187,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2.108,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1.973,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. Bei 2.321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 133,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,81 Prozent auf 619,20 CHF), Swisscom (+ 0,73 Prozent auf 623,00 CHF), Alcon (+ 0,66 Prozent auf 54,80 CHF) und Nestlé (+ 0,64 Prozent auf 83,69 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sika (-1,81 Prozent auf 159,80 CHF), VAT (-1,70 Prozent auf 669,00 CHF), Holcim (-1,35 Prozent auf 73,14 CHF), Logitech (-1,19 Prozent auf 81,64 CHF) und Amrize (-0,92 Prozent auf 40,80 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 150.624 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290,146 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.