Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI in der Verlustzone

Index im Fokus

01.10.26 12:25 Uhr

Der SLI verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Am Donnerstag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 1,09 Prozent auf 2.206,59 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,695 Prozent auf 2.215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.230,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.216,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.199,02 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 2.294,26 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2.267,21 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 2.000,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,59 Prozent zu. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0,85 Prozent auf 686,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,54 Prozent auf 84,88 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 91,78 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 220,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Richemont (-3,04 Prozent auf 173,65 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Lindt (-2,11 Prozent auf 7.670,00 CHF), Julius Bär (-2,07 Prozent auf 72,74 CHF) und Sandoz (-1,89 Prozent auf 69,52 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1.603.350 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net