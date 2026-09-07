Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI letztendlich in der Verlustzone
Der SLI verzeichnete letztendlich Verluste.
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Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0,75 Prozent schwächer bei 2.265,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,594 Prozent auf 2.269,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2.282,83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.259,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.292,53 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der SLI bei 2.336,65 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 2.131,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.023,72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Galderma (+ 2,75 Prozent auf 162,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Swisscom (+ 2,44 Prozent auf 649,50 CHF), Lindt (+ 2,24 Prozent auf 8.440,00 CHF) und Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Amrize (-2,62 Prozent auf 34,59 CHF), Alcon (-2,00 Prozent auf 55,82 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 135,55 CHF) und Logitech (-1,54 Prozent auf 79,44 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 8.398.071 Aktien gehandelt. Mit 301,780 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
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