Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt letztendlich im Minus

SLI-Kursentwicklung

14.08.26 17:57 Uhr

Der SLI zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,39 Prozent schwächer bei 2.318,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,212 Prozent auf 2.332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2.327,30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2.332,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.312,11 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,968 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2.286,15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2.106,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SLI einen Stand von 1.992,10 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,02 Prozent auf 60,68 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 75,80 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,45 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 240,60 CHF) und Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 639,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Galderma (-3,11 Prozent auf 173,00 CHF), Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Lonza (-1,78 Prozent auf 562,60 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF) und Novartis (-1,05 Prozent auf 122,44 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.768.119 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net