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SLI-Kursverlauf

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert mittags im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert mittags im Minus

Der SLI verbucht am Mittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
88.48 EUR 5.04 EUR 6.04 %
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Galderma
184.00 EUR -2.00 EUR -1.08 %
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Geberit AG (N)
566.60 EUR 6.20 EUR 1.11 %
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Givaudan AG
3,690.00 EUR 1.00 EUR 0.03 %
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Holcim AG
80.66 EUR 0.68 EUR 0.85 %
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Julius Bär
78.62 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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Partners Group AG
743.20 EUR 19.20 EUR 2.65 %
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Richemont
212.10 EUR 1.70 EUR 0.81 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
359.10 EUR -3.75 EUR -1.03 %
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Sika AG
170.50 EUR -0.70 EUR -0.41 %
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Swiss Life AG (N)
1,030.00 EUR 0.50 EUR 0.05 %
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Swiss Re AG
150.90 EUR 2.45 EUR 1.65 %
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UBS
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Indizes
SLI
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Am Montag verliert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,36 Prozent auf 2.290,00 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 2.283,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2.298,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2.296,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.282,57 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 2.215,34 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 2.142,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SLI mit 1.988,84 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,46 Prozent. Bei 2.321,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 79,90 CHF), Julius Bär (+ 0,41 Prozent auf 73,60 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 75,42 CHF) und VAT (+ 0,18 Prozent auf 667,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sika (-2,05 Prozent auf 155,15 CHF), Givaudan (-1,20 Prozent auf 3.381,00 CHF), Geberit (-0,92 Prozent auf 519,60 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 945,60 CHF) und Galderma (-0,81 Prozent auf 171,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.608.598 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG