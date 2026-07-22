Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsende im Minus

SLI-Performance im Fokus

23.07.26 17:57 Uhr

Der SLI erlitt zum Handelsende Verluste.

Am Donnerstag sank der SLI via SIX zum Handelsende um 0,90 Prozent auf 2.259,86 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,332 Prozent auf 2.272,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.280,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2.271,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.244,25 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 1,03 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2.231,24 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 2.119,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, betrug der SLI-Kurs 2.002,62 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,06 Prozent nach oben. 2.321,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 127,66 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 542,20 CHF), Sandoz (+ 0,88 Prozent auf 64,52 CHF) und Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 132,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF), Givaudan (-6,09 Prozent auf 3.177,00 CHF), Lindt (-2,97 Prozent auf 9.150,00 CHF), Galderma (-2,73 Prozent auf 169,30 CHF) und Richemont (-2,48 Prozent auf 190,55 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 9.831.838 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 285,567 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net