Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Handelsstart im Minus

Index im Fokus

03.11.26 09:27 Uhr

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 2.371,92 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,532 Prozent auf 2.368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2.380,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2.371,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.367,61 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 2.210,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der SLI auf 2.297,51 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 2.008,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,27 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.382,57 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 1,23 Prozent auf 8.610,00 CHF), Swisscom (+ 1,00 Prozent auf 707,00 CHF), Novartis (+ 0,91 Prozent auf 132,72 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 154,35 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-3,83 Prozent auf 543,00 CHF), Sonova (-2,38 Prozent auf 278,40 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Logitech (-1,71 Prozent auf 77,18 CHF) und Sika (-1,49 Prozent auf 182,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 139.963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,228 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net