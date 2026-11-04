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SLI-Entwicklung

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79.02 EUR 1.02 EUR 1.31 %
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Alcon AG
64.68 EUR -0.46 EUR -0.71 %
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Amrize
37.35 EUR -0.51 EUR -1.35 %
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Givaudan AG
4,295.00 EUR 7.00 EUR 0.16 %
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Helvetia Baloise Holding AG
237.40 EUR -3.00 EUR -1.25 %
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Holcim AG
76.94 EUR -1.32 EUR -1.69 %
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Julius Bär
74.96 EUR 0.94 EUR 1.27 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Partners Group AG
722.60 EUR 17.40 EUR 2.47 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.70 EUR -6.90 EUR -1.61 %
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Swiss Re AG
165.85 EUR -2.15 EUR -1.28 %
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UBS
43.80 EUR 0.28 EUR 0.64 %
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Indizes
SLI
2,372.55 CHF -1.82 CHF -0.08 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 2.373,21 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 2.374,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2.374,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.372,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.376,06 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,480 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SLI mit 2.210,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SLI auf 2.315,68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2.014,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,33 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.388,64 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 1,76 Prozent auf 70,56 CHF), Holcim (+ 1,57 Prozent auf 72,30 CHF), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,08 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 77,16 CHF) und Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 663,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Amrize (-1,05 Prozent auf 34,73 CHF), Givaudan (-1,04 Prozent auf 3.909,00 CHF), Swiss Re (-0,94 Prozent auf 152,00 CHF), Alcon (-0,80 Prozent auf 59,36 CHF) und Helvetia Baloise (-0,72 Prozent auf 220,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 207.445 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 344,510 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG

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