SLI-Performance im Fokus

Der SLI zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Am Dienstag sank der SLI via SIX letztendlich um 0,34 Prozent auf 2.361,40 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,159 Prozent auf 2.373,13 Punkte an der Kurstafel, nach 2.369,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2.375,59 Punkte, das Tagestief hingegen 2.359,51 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 2.325,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2.314,36 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 2.040,27 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.443,50 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Straumann (+ 1,80 Prozent auf 110,05 CHF), Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 86,28 CHF), Swisscom (+ 1,64 Prozent auf 714,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 404,80 CHF) und Swiss Re (+ 1,19 Prozent auf 152,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-5,89 Prozent auf 489,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,44 CHF), Kühne + Nagel International (-3,63 Prozent auf 217,60 CHF), Julius Bär (-2,49 Prozent auf 62,62 CHF) und Galderma (-2,34 Prozent auf 183,30 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.594.683 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 343,676 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net