Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt letztendlich

Kursentwicklung

10.09.26 17:57 Uhr

So performte der SLI letztendlich.

Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,55 Prozent schwächer bei 2.213,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,156 Prozent auf 2.229,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.225,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.213,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.232,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,83 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 2.343,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2.151,25 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 2.008,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,90 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Lindt (+ 1,41 Prozent auf 8.640,00 CHF), Swisscom (+ 1,09 Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF) und Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 74,82 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sandoz (-2,51 Prozent auf 66,06 CHF), Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.868.009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 296,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net