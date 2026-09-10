DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 9,98 -1,9%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.105 -1,8%Euro 1,1610 -0,0%Öl 107,6 +6,3%Gold 4.315 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt letztendlich

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt letztendlich

So performte der SLI letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
58.32 EUR -0.70 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amrize
34.50 EUR -0.15 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
161.00 EUR -4.00 EUR -2.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
78.44 EUR 0.46 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
224.20 EUR 2.80 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,105.00 EUR 55.00 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
85.90 EUR 1.14 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
693.80 EUR -18.20 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
361.90 EUR -10.40 EUR -2.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
69.34 EUR -1.92 EUR -2.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
196.60 EUR -9.00 EUR -4.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
143.65 EUR 0.65 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
680.00 EUR -5.00 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
46.84 EUR -1.06 EUR -2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,213.27 CHF -12.35 CHF -0.55 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,55 Prozent schwächer bei 2.213,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,156 Prozent auf 2.229,10 Punkte an der Kurstafel, nach 2.225,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.213,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.232,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,83 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Wert von 2.343,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2.151,25 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 2.008,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,90 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Lindt (+ 1,41 Prozent auf 8.640,00 CHF), Swisscom (+ 1,09 Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF) und Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 74,82 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sandoz (-2,51 Prozent auf 66,06 CHF), Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF) und Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.868.009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 296,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.