Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste

Marktbericht

So bewegt sich der SLI am Morgen.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,53 Prozent schwächer bei 2.149,25 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,577 Prozent schwächer bei 2.148,31 Punkten in den Montagshandel, nach 2.160,78 Punkten am Vortag.

Bei 2.151,30 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.147,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2.100,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.215,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der SLI bei 1.992,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,080 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 84,06 CHF), Sandoz (+ 0,27 Prozent auf 65,78 CHF), Partners Group (+ 0,22 Prozent auf 829,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,11 Prozent auf 180,55 CHF) und Logitech (+ 0,08 Prozent auf 94,98 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Givaudan (-1,17 Prozent auf 2.866,00 CHF), Sonova (-1,16 Prozent auf 205,20 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 166,95 CHF), Swiss Re (-1,06 Prozent auf 116,45 CHF) und VAT (-1,05 Prozent auf 604,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 120.933 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net