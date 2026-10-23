Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

SIX-Handel im Blick

23.10.26 12:26 Uhr

Der SLI verbucht heute Verluste.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,40 Prozent tiefer bei 2.320,69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,076 Prozent auf 2.331,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2.329,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.332,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.319,44 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.247,21 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 2.259,86 Punkten bewertet. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 2.040,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 6,13 Prozent auf 67,50 CHF), Logitech (+ 2,04 Prozent auf 91,90 CHF), Amrize (+ 2,02 Prozent auf 32,85 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 624,80 CHF) und Schindler (+ 1,64 Prozent auf 297,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Richemont (-4,61 Prozent auf 164,50 CHF), Helvetia Baloise (-2,49 Prozent auf 211,80 CHF), VAT (-2,39 Prozent auf 556,40 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 181,90 CHF) und Novartis (-1,04 Prozent auf 127,54 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.294.570 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 338,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net