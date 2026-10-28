Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich schwächer

SLI-Kursverlauf

28.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich nachmittags.

Am Mittwoch fällt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 2.344,10 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,581 Prozent auf 2.332,05 Punkte an der Kurstafel, nach 2.345,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.330,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.348,33 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,753 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der SLI einen Wert von 2.246,86 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 2.316,39 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 2.018,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,98 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,51 Prozent auf 645,20 CHF), Novartis (+ 1,41 Prozent auf 130,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 72,40 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 284,20 CHF) und Galderma (+ 0,97 Prozent auf 186,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-9,53 Prozent auf 83,20 CHF), Sandoz (-2,80 Prozent auf 79,80 CHF), Julius Bär (-1,38 Prozent auf 68,40 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 38,37 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,90 Prozent auf 231,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.965.280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343,860 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net