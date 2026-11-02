Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beendet die Montagssitzung mit Verlusten

SMI im Blick

02.11.26 17:57 Uhr

In Zürich war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich beendete der SMI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 14.802,52 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,709 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,621 Prozent auf 14.718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14.810,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.814,77 Punkte, das Tagestief hingegen 14.703,70 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 13.660,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SMI bei 14.346,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 12.234,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,74 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.861,53 Punkte. Bei 12.053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 4,46 Prozent auf 35,36 CHF), Sika (+ 3,15 Prozent auf 184,75 CHF), Holcim (+ 3,10 Prozent auf 71,10 CHF), Geberit (+ 2,51 Prozent auf 589,00 CHF) und Alcon (+ 2,23 Prozent auf 60,42 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF), Roche (-1,54 Prozent auf 397,20 CHF), Galderma (-0,70 Prozent auf 191,50 CHF), Zurich Insurance (-0,32 Prozent auf 623,60 CHF) und Nestlé (-0,07 Prozent auf 84,64 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.504.026 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 348,709 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,07 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net