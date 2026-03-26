DAX22.492 -0,5%Est505.551 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -3,6%Nas21.408 -2,4%Bitcoin59.313 -0,5%Euro1,1524 -0,1%Öl110,0 +3,8%Gold4.434 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus
Top News
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Barclays Capital: Overweight für Beiersdorf-Aktie Barclays Capital: Overweight für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung
Kursentwicklung im Fokus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zum Handelsstart

27.03.26 09:28 Uhr
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zum Handelsstart | finanzen.net

Das macht der SMI aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
63,16 CHF -1,48 CHF -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.642,00 CHF -4,00 CHF -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
65,40 CHF -0,88 CHF -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
174,00 CHF -2,00 CHF -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
73,16 CHF -1,46 CHF -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
76,25 CHF 0,05 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
119,48 CHF -0,04 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
312,00 CHF -0,80 CHF -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
128,10 CHF 0,40 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
671,00 CHF -24,00 CHF -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
29,55 CHF 0,01 CHF 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
547,80 CHF -0,20 CHF -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.589,1 PKT -52,9 PKT -0,42%
Charts|News|Analysen

Am Freitag sinkt der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 12.626,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,505 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,028 Prozent tiefer bei 12.638,42 Punkten, nach 12.641,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 12.638,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.619,18 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 4,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit 13.242,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der SMI einen Wert von 12.867,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,69 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit UBS (+ 0,51 Prozent auf 29,69 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 128,25 CHF), Nestlé (+ 0,34) Prozent auf 76,46 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 119,86 CHF) und Givaudan (+ 0,19 Prozent auf 2.651,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-3,60 Prozent auf 670,00 CHF), Logitech (-1,88 Prozent auf 73,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,79 Prozent auf 63,48 CHF), Kühne + Nagel International (-0,88 Prozent auf 174,45 CHF) und Holcim (-0,69 Prozent auf 65,82 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 153.731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,760 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen