Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt zum Handelsstart

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der SMI aktuell.

Am Freitag sinkt der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 12.626,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,505 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,028 Prozent tiefer bei 12.638,42 Punkten, nach 12.641,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 12.638,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12.619,18 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 4,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14.014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI mit 13.242,80 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der SMI einen Wert von 12.867,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,69 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. 12.053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit UBS (+ 0,51 Prozent auf 29,69 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 128,25 CHF), Nestlé (+ 0,34) Prozent auf 76,46 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 119,86 CHF) und Givaudan (+ 0,19 Prozent auf 2.651,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-3,60 Prozent auf 670,00 CHF), Logitech (-1,88 Prozent auf 73,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,79 Prozent auf 63,48 CHF), Kühne + Nagel International (-0,88 Prozent auf 174,45 CHF) und Holcim (-0,69 Prozent auf 65,82 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 153.731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,760 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net