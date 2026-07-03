Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI präsentiert sich schwächer

SMI-Kursverlauf

12:25

SMI-Handel am Mittwochmittag.

Am Mittwoch fällt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 1,60 Prozent auf 14.130,52 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,675 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,726 Prozent auf 14.256,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.360,45 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.111,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14.258,29 Einheiten.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 2,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, notierte der SMI bei 13.320,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wurde der SMI auf 13.113,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der SMI mit 11.970,65 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,67 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.464,53 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swisscom (-0,08 Prozent auf 612,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,53 Prozent auf 205,30 CHF), Nestlé (-0,87) Prozent auf 84,38 CHF), Swiss Re (-0,90 Prozent auf 131,65 CHF) und Novartis (-0,99 Prozent auf 125,54 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF), Richemont (-3,64 Prozent auf 178,45 CHF), Geberit (-3,20 Prozent auf 514,40 CHF), Givaudan (-2,94 Prozent auf 3.432,00 CHF) und Holcim (-2,84 Prozent auf 73,84 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.090.218 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 286,381 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net