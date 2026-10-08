Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

SIX-Handel im Fokus

08.10.26 17:57 Uhr

Der SMI verlor am Abend an Wert.

Schlussendlich fiel der SMI im SIX-Handel um 1,24 Prozent auf 13.637,00 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 13.719,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13.808,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.617,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13.746,19 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der SMI bei 14.057,61 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 14.174,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.648,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,94 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Galderma (+ 0,12 Prozent auf 162,80 CHF), Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 572,80 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3.409,00 CHF) und Partners Group (-0,34 Prozent auf 589,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF), Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF) und Novartis (-1,92 Prozent auf 117,72 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.197.986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net