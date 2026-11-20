SIX-Handel im Fokus

Der SMI verlor am Abend an Wert.

Schlussendlich fiel der SMI im SIX-Handel um 1,02 Prozent auf 14.572,14 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,710 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,185 Prozent auf 14.694,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14.721,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.535,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.721,06 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 3,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der SMI bei 14.478,37 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 14.368,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12.543,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,00 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 150,00 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 85,55 CHF), Novartis (+ 0,41 Prozent auf 127,76 CHF), Amrize (+ 0,18 Prozent auf 33,90 CHF) und Givaudan (-0,12 Prozent auf 4.049,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-4,60 Prozent auf 169,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,34 CHF), UBS (-3,75 Prozent auf 36,97 CHF), Partners Group (-3,58 Prozent auf 614,00 CHF) und Logitech (-3,51 Prozent auf 82,48 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.074.959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net