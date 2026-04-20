Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

SMI im Blick

Der SMI gab sich letztendlich schwächer.

Zum Handelsende fiel der SMI im SIX-Handel um 1,13 Prozent auf 13.134,14 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,432 Prozent auf 13.226,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13.284,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13.107,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.275,82 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 12.320,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.156,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 11.660,96 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 190,10 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 133,35 CHF), Partners Group (+ 0,47 Prozent auf 944,40 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 944,00 CHF) und Sika (-0,03 Prozent auf 152,10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-2,85 Prozent auf 511,00 CHF), Nestlé (-1,88 Prozent auf 75,36 CHF), Novartis (-1,79 Prozent auf 116,10 CHF), UBS (-1,79 Prozent auf 33,49 CHF) und Givaudan (-1,42 Prozent auf 2.856,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.361.493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,551 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net