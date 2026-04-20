DAX24.295 -0,5%Est505.939 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +0,9%Nas24.376 -0,1%Bitcoin64.405 ±0,0%Euro1,1752 -0,3%Öl97,91 +4,4%Gold4.742 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
Thales profitiert vom Rüstungsboom - Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick Thales profitiert vom Rüstungsboom - Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch Allianz-Aktie im Aufwind: Kaufempfehlung von Goldman Sachs treibt Kurs Richtung Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI im Blick

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

21.04.26 17:57 Uhr
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste | finanzen.net

Der SMI gab sich letztendlich schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
74,20 CHF -0,06 CHF -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.856,00 CHF -41,00 CHF -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
190,10 CHF 2,75 CHF 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
511,00 CHF -15,00 CHF -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
75,36 CHF -1,44 CHF -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
116,10 CHF -2,12 CHF -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
944,40 CHF 4,40 CHF 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
317,20 CHF -3,70 CHF -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
152,10 CHF -0,05 CHF -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
944,00 CHF 1,00 CHF 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
133,35 CHF 1,00 CHF 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,49 CHF -0,61 CHF -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
563,40 CHF -1,80 CHF -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.134,1 PKT -150,1 PKT -1,13%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende fiel der SMI im SIX-Handel um 1,13 Prozent auf 13.134,14 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,587 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,432 Prozent auf 13.226,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13.284,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13.107,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.275,82 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 12.320,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.156,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Stand von 11.660,96 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,47 Prozent auf 190,10 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 133,35 CHF), Partners Group (+ 0,47 Prozent auf 944,40 CHF), Swiss Life (+ 0,11 Prozent auf 944,00 CHF) und Sika (-0,03 Prozent auf 152,10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-2,85 Prozent auf 511,00 CHF), Nestlé (-1,88 Prozent auf 75,36 CHF), Novartis (-1,79 Prozent auf 116,10 CHF), UBS (-1,79 Prozent auf 33,49 CHF) und Givaudan (-1,42 Prozent auf 2.856,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.361.493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,551 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen