Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht zum Start Abschläge

SMI-Kursentwicklung

22.10.26 09:27 Uhr

Der SMI notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag sinkt der SMI um 09:09 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 14.512,25 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,665 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,105 Prozent leichter bei 14.537,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14.552,39 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.510,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.534,27 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der SMI mit 13.953,39 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SMI auf 14.315,88 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SMI mit 12.614,43 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Galderma (+ 3,76 Prozent auf 180,80 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 85,24 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 153,25 CHF), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 626,80 CHF) und Lonza (+ 0,06 Prozent auf 624,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,51 Prozent auf 70,04 CHF), UBS (-1,54 Prozent auf 38,93 CHF), Roche (-1,28 Prozent auf 387,00 CHF), Sika (-1,16 Prozent auf 183,55 CHF) und Richemont (-1,11 Prozent auf 173,65 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 625.424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net