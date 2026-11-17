Kursentwicklung

Das macht der SMI am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag sinkt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 0,29 Prozent auf 15.149,19 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,735 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,329 Prozent auf 15.142,66 Punkte an der Kurstafel, nach 15.192,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15.139,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15.152,03 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SMI mit 14.391,31 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14.302,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12.597,82 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 14,36 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,32 Prozent auf 176,25 CHF), Sandoz (-0,05 Prozent auf 84,56 CHF), Lonza (-0,06 Prozent auf 669,80 CHF), Swiss Re (-0,07 Prozent auf 152,80 CHF) und Galderma (-0,10 Prozent auf 190,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-1,37 Prozent auf 647,40 CHF), UBS (-1,29 Prozent auf 39,89 CHF), Swiss Life (-1,03 Prozent auf 983,60 CHF), Holcim (-0,74 Prozent auf 74,68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,66 Prozent auf 68,76 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 150.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net