Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SPI am Mittag

Kursentwicklung

Der SPI gönnt sich am Freitag eine Verschnaufpause.

Am Freitag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,02 Prozent tiefer bei 19.458,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 19.459,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19.463,18 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.531,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19.444,09 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,317 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Stand von 18.867,44 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 17.379,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der SPI-Kurs bei 16.449,32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19.554,73 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 12,96 Prozent auf 6,10 CHF), GAM (+ 10,44 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,02 Prozent auf 48,80 CHF), MCH (+ 5,51 Prozent auf 5,36 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,13 Prozent auf 8,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Banque Cantonale du Jura SA (-5,13 Prozent auf 74,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,97 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (-4,70 Prozent auf 5,57 CHF), Carlo Gavazzi (-4,33 Prozent auf 143,50 CHF) und Curatis (-3,33 Prozent auf 23,20 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.921.516 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 287,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net