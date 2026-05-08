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SLI-Performance im Blick

Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SLI am Montagmittag

11.05.26 12:26 Uhr
Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SLI am Montagmittag | finanzen.net

Der SLI verliert am Montagmittag an Wert.

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SLI
2.096,0 PKT -5,1 PKT -0,24%
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Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,28 Prozent schwächer bei 2.095,24 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 2.097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.101,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.105,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.095,22 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.113,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2.152,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 1.976,27 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,59 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Logitech (+ 1,78 Prozent auf 85,80 CHF), Holcim (+ 1,13 Prozent auf 75,14 CHF), UBS (+ 0,77 Prozent auf 35,30 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,76 Prozent auf 211,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 544,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Life (-3,21 Prozent auf 851,20 CHF), Richemont (-2,37 Prozent auf 154,65 CHF), Lindt (-2,20 Prozent auf 9.130,00 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 141,15 CHF) und VAT (-1,70 Prozent auf 601,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.004.855 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
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