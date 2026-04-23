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SPI-Marktbericht

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Freitagmittag in der Verlustzone

24.04.26 12:25 Uhr
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Freitagmittag in der Verlustzone | finanzen.net

Der SPI zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
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SHL Telemedicine
1,10 CHF 0,05 CHF 4,76%
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Xlife Sciences AG
21,40 CHF 1,10 CHF 5,42%
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Zwahlen et Mayr SA
147,00 CHF 4,00 CHF 2,80%
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SPI
18.628,8 PKT -76,7 PKT -0,41%
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Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 18.549,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,345 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,247 Prozent schwächer bei 18.659,25 Punkten, nach 18.705,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.659,25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.503,59 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0,933 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der SPI auf 17.471,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SPI-Kurs bei 18.221,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der SPI mit 16.157,82 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,68 Prozent zu. Bei 19.309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,63 CHF), Xlife Sciences (+ 5,42 Prozent auf 21,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,76) Prozent auf 1,10 CHF), INFICON (+ 4,62 Prozent auf 135,80 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (+ 2,80 Prozent auf 147,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,68 Prozent auf 0,31 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,67 Prozent auf 3,64 CHF), LEM (-6,27 Prozent auf 306,50 CHF) und Ascom (-6,10 Prozent auf 5,23 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.855.378 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 279,972 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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