Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Kursentwicklung

22.10.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der SPI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 20.490,79 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,566 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.461,41 Zählern und damit 0,244 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20.511,44 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 20.544,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 20.418,38 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,40 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der SPI mit 19.804,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der SPI noch bei 20.091,25 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 17.351,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,33 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 28,85 Prozent auf 1,34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 19,59 Prozent auf 177,00 CHF), Schindler (+ 8,73) Prozent auf 286,50 CHF), Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,73 Prozent auf 20,36 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-11,47 Prozent auf 0,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Xlife Sciences (-9,19 Prozent auf 8,50 CHF), ams-OSRAM (-6,79 Prozent auf 17,71 CHF) und Forbo International (-6,65 Prozent auf 856,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.745.005 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 341,114 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net