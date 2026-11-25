SPI aktuell

Der SPI zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,35 Prozent schwächer bei 20.618,59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,632 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,856 Prozent auf 20.868,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20.691,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 20.910,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.618,59 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der SPI-Kurs bei 20.387,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SPI 20.421,31 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17.542,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21.440,74 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 11,99 Prozent auf 13,54 CHF), Medmix (+ 7,25 Prozent auf 10,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,61 Prozent auf 1,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,65 Prozent auf 4,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,82 Prozent auf 0,13 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-11,54 Prozent auf 0,02 CHF), Stadler Rail (-8,77 Prozent auf 27,88 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,19 Prozent auf 18,20 CHF), Cicor Technologies (-6,52 Prozent auf 129,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4,63 Prozent auf 7,63 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2.383.193 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352,601 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net