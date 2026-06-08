Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI sackt zum Start des Dienstagshandels ab

Index im Fokus

SPI-Handel am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,06 Prozent leichter bei 18.841,94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,281 Prozent tiefer bei 18.799,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18.852,87 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18.799,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18.841,94 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18.574,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der SPI auf 17.964,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.042,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,29 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SoftwareONE (+ 6,51 Prozent auf 9,33 CHF), Idorsia (+ 4,98 Prozent auf 4,43 CHF), Givaudan (+ 4,34 Prozent auf 3.055,00 CHF), PolyPeptide (+ 3,05 Prozent auf 37,15 CHF) und Lonza (+ 2,23 Prozent auf 500,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), IVF HARTMANN (-5,68 Prozent auf 124,50 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,84 Prozent auf 236,00 CHF), Xlife Sciences (-4,35 Prozent auf 22,00 CHF) und EvoNext (-3,39 Prozent auf 1,71 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 764.346 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 287,443 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net