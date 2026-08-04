Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt letztendlich

Kursverlauf

17.08.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SPI letztendlich.

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0,64 Prozent schwächer bei 20.181,31 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,218 Prozent auf 20.266,33 Punkte an der Kurstafel, nach 20.310,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 20.167,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.313,20 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SPI bei 20.156,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI mit 18.681,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.768,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,63 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit EvoNext (+ 32,50 Prozent auf 2,65 CHF), Bell (+ 5,85 Prozent auf 217,00 CHF), Accelleron Industries (+ 5,59 Prozent auf 79,30 CHF), Feintool International (+ 4,31 Prozent auf 10,90 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,08 Prozent auf 0,04 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SIG Group (-17,59 Prozent auf 12,74 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,34 Prozent auf 5,20 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-7,81 Prozent auf 32,45 CHF), mobilezone (-6,10 Prozent auf 12,92 CHF) und VZ (-4,22 Prozent auf 168,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der SIG Group-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4.783.966 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 306,228 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net