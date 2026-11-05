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SIX-Handel im Blick

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der SPI fiel letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
16.20 EUR -2.70 EUR -14.29 %
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ASMALLWORLD AG
1.37 EUR -0.07 EUR -4.86 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,410.00 EUR 43.00 EUR 3.15 %
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Bellevue AG
7.60 EUR 0.30 EUR 4.11 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR 0.02 EUR 0.79 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.01 EUR 10.26 %
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INFICON HOLDING AG
178.40 EUR -5.80 EUR -3.15 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.52 EUR -0.58 EUR -5.74 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
436.60 EUR 5.40 EUR 1.25 %
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Tecan (N)
262.20 EUR -6.40 EUR -2.38 %
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Thurgauer Kantonalbank
178.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
44.55 EUR 0.10 EUR 0.22 %
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
20.40 EUR 0.70 EUR 3.55 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
53.00 EUR -1.00 EUR -1.85 %
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Indizes
SPI
21,085.19 CHF -72.53 CHF -0.34 %
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Zum Handelsschluss fiel der SPI im SIX-Handel um 0,34 Prozent auf 21.085,19 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,639 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,355 Prozent auf 21.232,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21.157,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 21.271,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.053,19 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 19.456,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der SPI noch bei 20.475,73 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 17.084,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 15,58 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21.271,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Tecan (N) (+ 7,11 Prozent auf 262,00 CHF), Schlatter Industries (+ 5,10 Prozent auf 20,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,82 Prozent auf 52,20 CHF), Vetropack A (+ 4,04 Prozent auf 19,56 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 3,92 Prozent auf 172,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-12,96 Prozent auf 14,58 CHF), ASMALLWORLD (-7,75 Prozent auf 1,31 CHF), INFICON (-7,46 Prozent auf 151,40 CHF), GAM (-7,27 Prozent auf 0,06 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,91 Prozent auf 8,75 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 7.070.429 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,223 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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