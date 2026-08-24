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Index-Bewegung

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende in Rot

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende in Rot

Der SPI verlor letztendlich an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
83.80 EUR 3.60 EUR 4.49 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.50 EUR 0.05 EUR 0.78 %
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Curatis AG
19.80 EUR -0.40 EUR -1.98 %
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EvoNext Holdings AG
2.58 EUR 0.12 EUR 4.88 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
10.90 EUR -0.60 EUR -5.22 %
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Gurit Holding AG
37.60 EUR -0.40 EUR -1.05 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.20 EUR -0.05 EUR -0.95 %
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IVF HARTMANN AG
138.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Klingelnberg AG
11.30 EUR -0.20 EUR -1.74 %
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Logitech S.A.
85.12 EUR 0.20 EUR 0.24 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.00 EUR -2.38 %
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Peach Property Group AG
4.88 EUR 0.04 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
401.80 EUR -1.00 EUR -0.25 %
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UBS
46.16 EUR -0.49 EUR -1.05 %
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Xlife Sciences AG
14.30 EUR 1.00 EUR 7.52 %
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Indizes
SPI
20,263.22 CHF -173.75 CHF -0.85 %
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Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,85 Prozent leichter bei 20.263,22 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,525 Prozent leichter bei 20.329,67 Punkten, nach 20.436,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.198,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.341,41 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,137 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.183,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.229,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SPI einen Stand von 16.943,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,08 Prozent. 20.636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 15,92 Prozent auf 0,18 CHF), Gurit (+ 15,82 Prozent auf 41,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 14,56 Prozent auf 5,90 CHF), Feintool International (+ 12,73 Prozent auf 12,40 CHF) und Peach Property Group (+ 6,77 Prozent auf 4,89 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,82 Prozent auf 5,92 CHF), Accelleron Industries (-4,37 Prozent auf 74,45 CHF), Xlife Sciences (-4,17 Prozent auf 13,80 CHF), Klingelnberg (-3,14 Prozent auf 10,80 CHF) und IVF HARTMANN (-2,96 Prozent auf 131,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.718.956 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 321,162 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK

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