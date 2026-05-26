Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Start des Donnerstagshandels leichter

Index-Bewegung

Das macht der SPI am Donnerstag.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,62 Prozent schwächer bei 19.110,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,419 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,608 Prozent tiefer bei 19.112,87 Punkten, nach 19.229,80 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19.112,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.096,67 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,489 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18.537,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 19.255,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der SPI 16.791,69 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,76 Prozent. Bei 19.309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,53 Prozent auf 5,34 CHF), LEM (+ 3,13 Prozent auf 462,00 CHF), Idorsia (+ 2,81 Prozent auf 4,61 CHF), Comet (+ 2,50 Prozent auf 377,00 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,46 Prozent auf 270,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-9,09 Prozent auf 40,00 CHF), SHL Telemedicine (-5,86 Prozent auf 0,90 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,80 Prozent auf 50,60 CHF) und Schlatter Industries (-2,62 Prozent auf 18,60 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Idorsia-Aktie aufweisen. 279.169 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 292,637 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net