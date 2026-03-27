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Anleger in Zürich warten auf Impulse: SPI beginnt die Sitzung wenig verändert

30.03.26 09:27 Uhr
Anleger in Zürich warten auf Impulse: SPI beginnt die Sitzung wenig verändert | finanzen.net

Der SPI bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
32,60 CHF -2,40 CHF -6,86%
Charts|News|Analysen
ASMALLWORLD AG
0,58 CHF -0,06 CHF -8,66%
Charts|News|Analysen
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Banque Cantonale du Jura SA
89,50 CHF 2,50 CHF 2,87%
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Burkhalter Holding AG
157,80 CHF -1,20 CHF -0,75%
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Evolva Holding AG
0,83 CHF 0,01 CHF 1,22%
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Galenica AG
89,45 CHF 0,85 CHF 0,96%
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Kudelski S.A. (I)
1,27 CHF -0,02 CHF -1,17%
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Leclanche (Leclanché SA)
0,11 CHF -0,01 CHF -8,30%
Charts|News|Analysen
MindMaze Therapeutics
0,40 CHF 0,04 CHF 11,11%
Charts|News|Analysen
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Mobimo AG
378,50 CHF 3,00 CHF 0,80%
Charts|News|Analysen
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Molecular Partners AG
3,19 CHF -0,06 CHF -1,85%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
322,40 CHF -0,60 CHF -0,19%
Charts|News|Analysen
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SHL Telemedicine
1,00 CHF -0,05 CHF -4,76%
Charts|News|Analysen
UBS
29,09 CHF -0,29 CHF -0,99%
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Villars SA
570,00 CHF -25,00 CHF -4,20%
Charts|News|Analysen
Indizes
SPI
17.533,9 PKT -18,4 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 17.552,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,263 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,234 Prozent schwächer bei 17.511,22 Punkten in den Handel, nach 17.552,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17.552,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17.511,22 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19.255,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 18.219,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SPI mit 17.096,82 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,78 Prozent nach unten. Bei 19.309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 0,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,87 Prozent auf 89,50 CHF), Molecular Partners (+ 1,39 Prozent auf 3,29 CHF), Galenica (+ 1,30 Prozent auf 89,75 CHF) und Burkhalter (+ 1,26 Prozent auf 161,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,30 Prozent auf 0,11 CHF), Adval Tech (-6,86 Prozent auf 32,60 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und Villars SA (-4,20 Prozent auf 570,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 165.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,574 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
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25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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