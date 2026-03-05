DAX23.677 -1,2%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.803 +0,5%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl90,27 -1,2%Gold5.175 -0,3%
Anleger kaufen weiter ein

Rally der AIXTRON-Aktie beschleunigt sich: Chipausrüster markiert neues Mehrjahreshoch

11.03.26 13:51 Uhr
Kursrakete gezündet: AIXTRON-Aktie stürmt auf neues Mehrjahreshoch | finanzen.net

Die Aktien von AIXTRON setzen am heutigen Mittwoch ihren beeindruckenden Siegeszug fort und springen auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32,78 EUR 1,90 EUR 6,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• JPMorgan bestätigt "Overweight" mit 31-Euro-Kursziel
• AIXTRON-Aktie gefragt
• Anleger setzen auf Wachstum durch KI- und Halbleitermarkt

Getrieben von einer frischen Analystenstimme und dem ungebrochenen Optimismus im Halbleitersektor springt die AIXTRON-Aktie am Mittwoch kräftig an, in der Spitze geht es im XETRA-Handel bis auf 32,77 Euro nach oben, zuletzt war noch ein Plus von 2,91 Prozent auf 32,55 Euro zu sehen.

Rückenwind durch JPMorgan-Studie

Als wesentlicher Treiber für die heutige Kursrally gilt eine aktuelle Analyse des Bankhauses JPMorgan. Der Analyst Craig McDowell bestätigte in seiner veröffentlichten Studie die Einstufung "Overweight" und bekräftigte das positive Momentum für den Anlagenbauer aus Herzogenrath. Die US-Bank hat zudem das Kursziel von 31 Euro unverändert belassen. Selbst nach der jüngst starken Kursentwicklung der Aktien des Zulieferers für die Halbleiterbranche handelten diese noch immer mit einem Abschlag zu Wettbewerbern, so der Analyst.

Experten sehen AIXTRON als einen der zentralen Profiteure der nächsten Phase des KI-Booms, da die MOCVD-Technologie des Unternehmens entscheidend für die Herstellung von optoelektronischen Komponenten ist, die in modernen Rechenzentren zum Einsatz kommen. Die Marktteilnehmer honorieren offensichtlich die Erwartung, dass die Nachfrage in diesem Segment die Schwächephasen in anderen Bereichen mehr als kompensieren kann.

Kontrast zwischen Prognose und Marktreaktion

Die aktuelle Euphorie steht in einem interessanten Spannungsverhältnis zu den Ende Februar vorgelegten Zahlen und dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Obwohl das Management eine eher konservative Umsatzprognose von rund 520 Millionen Euro ausgegeben hatte, was unter dem Vorjahreswert von 556,6 Millionen Euro liegt, wertet der Markt die vorsichtige Planung positiv. Anleger scheinen darauf zu setzen, dass die Talsohle im Bereich der Siliziumkarbid-Anwendungen bald durchschritten ist und die langfristigen Wachstumstreiber voll intakt sind.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:26AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.2026AIXTRON SE BuyDeutsche Bank AG
27.02.2026AIXTRON SE KaufenDZ BANK
